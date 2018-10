publié le 22/10/2018 à 08:38

Ils s'appelaient Thelma et Léo, ils n'avaient que 16 ans. Le 13 janvier 2016, ces deux lycéens lyonnais ont trouvé la mort dans une avalanche aux Deux-Alpes. Ils effectuaient un stage de ski et leur moniteur avait entraîné son groupe sur une piste fermée. Cet homme de 49 ans est jugé aujourd'hui à Grenoble pour "homicides involontaires".





Le père de Thelma, Jean-Noël Buty, attend une sanction exemplaire. "Je fais confiance à la justice et je me dis qu'il faudrait un coup de théâtre incroyable pour qu'il n'y ait pas une sanction ou une condamnation contre le professeur, parce que ce n'est pas acceptable. Le fait de s'engager sur une piste fermée avec des élèves, ça me semble invraisemblable".

Un début de procès difficile pour les parents, qui devront, pour la première fois, faire face au meurtrier présumée de leurs enfants. "Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu physiquement, je ne sais pas quelle va être son attitude, son discours, je n'arrive pas à m'intéresser à sa personne. En l'état, c'est comme s'il n'existait pas".

