publié le 14/08/2018 à 07:08

Match décalé pour l'hommage, programmation des obsèques... Aurillac prépare ses adieux à Louis Fajfrowski, son jeune joueur décédé brutalement vendredi 10 août à l'âge de 21 ans, dont les causes de la mort restent floues trois jours plus tard, après autopsie non concluante. "Le monde du rugby est en deuil", écrit la Ligue nationale de rugby (LNR), en écho aux nombreux témoignages exprimés de toute la France depuis le weekend, et qui se poursuivront encore cette semaine, lors de plusieurs cérémonies.



La LNR a décidé de reprogrammer la rencontre du club du Cantal contre Oyonnax prévue initialement vendredi 17 août (20 heures), au dimanche 19 août (16h15), à la demande du premier. Les matches de la première journée de Pro D2 et ceux amicaux des équipes de Top 14 seront tous précédés le weekend prochain par une minute d'applaudissements, a poursuivi l'instance.

Le Stade aurillacois veut "rendre hommage en marge du match" contre l'USO à son ancien joueur, a-t-il fait savoir sans plus de précisions. Les obsèques du Fajfrowski auront lieu vendredi en l'église de Fabrègues (Hérault), en présence des partenaires des trois clubs où Fajfrowski a évolué (Saint-Jean-de-Védas, Montpellier, Aurillac). Avant cela, ces mardi 13 et mercredi 14 août, les "membres et les proches du club" seront conviés à lui "rendre hommage au funérarium Cassagne à Aurillac", indique le club du Cantal.

À écouter également dans ce journal :

- Aquarius : la France discute actuellement avec les autres pays méditerranéens de l'UE pour trouver "rapidement" un port d'accueil au navire Aquarius et ses 141 migrants, que l'Italie et Malte refusent d'accueillir, a indiqué lundi l'Elysée à l'AFP, alors que le port de Sète s'est porté volontaire.



- Turquie : le pays n'est pas parvenu à stopper l'effondrement de sa monnaie alimenté par l'aggravation d'une crise diplomatique avec les États-Unis, accusés par le président Recep Tayyip Erdogan de vouloir "frapper dans le dos" son pays.



- Culture : la chanteuse noire américaine Aretha Franklin, interprète de grands succès comme Respect et I Say a Little Prayer, est dans un état grave et reçoit des soins palliatifs, a-t-on appris lundi alors que les prières affluaient pour la "reine de la soul".



- Canicule : le corps d'un homme non identifié a été retrouvé lundi dans l'Ardèche à proximité de la colonie de vacances de Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard) où avait disparu jeudi un sexagénaire allemand, au cours d'une brusque montée des eaux, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.