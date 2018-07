publié le 30/07/2018 à 18:43

L'évasion du braqueur Redoine Faïd est due a une "conjonction de failles de sécurité" qui ont été exploitées par un "commando paramilitaire". C'est l'une des conclusions du rapport qui a été remis ce lundi 30 juillet à la ministre de la Justice, Nicolle Belloubet. Redoine Faïd s'était évadé de la prison de Réau en hélicoptère, le 1er juillet dernier. La Garde des Sceaux avait promis de faire toute la lumière sur les circonstances de cette évasion spectaculaire.



Ce rapport était très attendu. Il met en lumière toutes les failles de sécurités dont Redoine Faïd a profité pour s'évader. Elles sont au nombre de quatre. Il y a d'abord l'absence de filin de sécurité au-dessus de la cour d'honneur de Réau où s'est posé l'hélicoptère. La présence d'une porte d'intervention à proximité a ensuite permis au commando de s'infiltrer dans la prison.

Troisième faille : le dispositif d'appel d'urgence censé mettre en relation surveillants pénitentiaires et forces de l'ordre n'a pas fonctionné ce jour-là. Enfin, le rapport cible une mauvaise sécurisation des parloirs. Nicole Belloubet a également mis en avant l'état de sidération du personnel pénitentiaire face à l'arrivée soudaine du commando.

À écouter également dans ce journal :

- Prise d'otage : Une prise d'otage est en cours au Centre de détention de Salon-de-Provence dans les Bouches du Rhône ce lundi 30 juillet depuis la fin d'après-midi. Un homme condamné plusieurs fois pour vols et violences retient une infirmière psychiatrique dans l'unité sanitaire de l'établissement. Il est muni d'une arme artisanale. Les équipes régionales d’intervention et de sécurité de la Pénitentiaire sont actuellement sur place.



- Fait-divers : Le quartier Saint-Jacques à Beaune est toujours sous le choc ce soir. Sept personnes ont été blessées par balles la nuit dernière. Un homme a ouvert le feu depuis une voiture sur des jeunes âgés de 16 à 20 ans. L'un d'entre eux a été blessé grièvement. Certains souffrent de fractures. L'agresseur qui est toujours en fuite était muni d'un fusil de chasse.



- Incident à Montparnasse : Si vous devez partir depuis la gare Montparnasse il va encore falloir être patient et vérifier si votre train n'est pas annulé. Le courant sera entièrement rétabli mardi 31 juillet dans la plus bretonne des gares parisienne, mais le trafic ferroviaire ne reviendra pas à la normale pour autant. Les annulations doivent encore se poursuivre au moins jusqu'au vendredi 3 août.



- Éducation : Les téléphones portables à l'école ou encore au collège, ce sera bel et bien terminé à la rentrée. L'Assemblée nationale vient de voter ce soir l'interdiction des mobiles dans l'enceinte des établissement scolaires.