publié le 18/08/2018 à 13:16

Un autocar transportant 30 ressortissants britanniques a été victime d'un accident sur l'autoroute A26. La préfecture de la Marne indique que l'accident a eu lieu vers 2 heures du matin, dans le sens Troyes-Calais entre Sommesous et Vatry. Le véhicule s'est couché sur la chaussée après avoir heurté plusieurs glissières de sécurité.



Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie sont rapidement intervenus pour secourir les passagers et sécuriser l'autoroute. Six Britanniques ont été légèrement blessés. Ils ont été évacués vers les hôpitaux de Châlons-en-Champagne et Reims.

Les causes de l'accident demeurent encore inconnues. Selon les premiers résultats de l'enquête, la vitesse du véhicule était normale et les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.

À écouter également dans ce journal :

ONU - L'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan est décédé samedi 18 août à l'âge de 80 ans.L'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a salué son prédécesseur comme "une force qui guidait vers le bien".



Italie - L'hommage national aux victimes de l'effondrement du viaduc Morandi se déroule ce samedi 18 août à Gênes. Alors que les recherches se poursuivent dans les décombres, les corps d'un couple et de leur fillette ont été retrouvés dans une voiture écrasée par un bloc de béton.



Environnement - Les températures de l'eau sont au-dessus de la normale sur la quasi-totalité des côtes françaises. Comptez 3 degrés supplémentaires à Marseille et 2 degrés sur les côtes normandes.



Fait-divers - Une violente dispute a éclaté samedi 18 août dans la file d'attente d'une boucherie à Paris. L'agresseur s'est saisi d'un pic à brochette pour asséner plusieurs coups dans le torse de la victime. Le pronostic vital est engagé.