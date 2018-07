Le journal de 18h : la bataille judiciaire autour de l'héritage Hallyday continue

publié le 30/03/2018 à 19:21

Laura Smet et David Hallyday avait déposé une requête en référé pour réclamer en urgence le gel du patrimoine du chanteur. Ils demandent aussi un droit de regard sur son album posthume. La première audience avait tourné court car leurs avocats avaient exigé plus d'informations sur le trust créé pour rassembler les avoirs de leur père.



Ce vendredi 30 mars avait lieu le deuxième round judiciaire opposant les deux grands enfants de la star à Laetitia Hallyday. Pendant plus de 3h30, les avocats des différents camps se sont exprimés devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril, à 15 heures. Cette étape signera peut-être la fin de la bataille judiciaire que se livrent Laeticia Hallyday et David Hallyday et Laura Smet concernant l'héritage de Johnny Hallyday.

À écouter également dans ce journal :

Grève SNCF : La grève en pointillé contre la réforme de la SNCF débute officiellement mardi 3 avril mais les perturbations vont se faire sentir dès la veille au soir. Le patron Guillaume Pepy déconseille donc de prendre le train à partir de 19 heures. Il prédit un mouvement très suivi. La ministre des transports tente de désamorcer la grogne en présentant le calendrier de l'ouverture à la concurrence.



Politique : Le nombre d'adhérents du Front National est en chute libre. Ils étaient 83.000 à jour de cotisation il y a 4 ans. Ils sont 38.000 aujourd'hui, selon Le Figaro. Un désamour des militants auquel s'ajoute une longue série de départs chez les cadres.



Justice : Michel Cardon va être libéré sous condition le 1er juin prochain, après 40 ans de vie carcérale. C'est la décision du tribunal d'application des peines d'Arras qui statuait ce vendredi 30 mars sur le sort de cet homme de 67 ans, le plus ancien détenu de France. En 1977, il avait été condamné à la perpétuité pour avoir tué un retraité handicapé lors d'un cambriolage.