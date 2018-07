publié le 27/09/2016 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel

C’est l’histoire de deux sœurs, Christine et Léa Papin, domestiques modèles, qui commettent un véritable carnage dans une maison bourgeoise de la ville du Mans, le 2 février 1933.



Les victimes, atrocement massacrées et défigurées, sont leur patronne, Léonie Lancelin, et sa fille de 21 ans, Geneviève. La scène du crime atteint les sommets de l’horreur. Du sang partout, un œil humain sur une marche d’escalier…



Comment expliquer cette crise de folie meurtrière ? La passion où la haine peuvent-elles expliquer la violence du crime ? Leur geste était-il prémédité ? La justice les a considérées comme totalement responsables de leur acte avant de les condamner très lourdement en 1933.

Mon invitée, Isabelle Bedouet, est une psychothérapeute originaire du Mans et passionnée par l’affaire. Pendant ses études de psychologie clinique elle doit rédiger un mémoire et c’est tout naturellement qu’elle choisit le double homicide de la rue Bruyère. « Depuis le départ, j’ai toujours pensé que quelque chose n’était pas clair, que tout n’avait pas été dévoilé, confie l’auteur. L’affaire Papin est tellement passionnante que ça vous happe et vous ne pouvez plus la lâcher ! »

Nos invités

Isabelle Bedouet, psychothérapeute. Auteure du livre « Le crime des sœurs Papin, les dessous de l’affaire » paru le 21 septembre aux Editions Imago.



Le crime des sœurs Papin, les dessous de l'affaire

