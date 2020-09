La malédiction Jean-Louis Turquin

publié le 01/09/2020 à 17:31

A Nice, dans la nuit du 21 mars 1991, Charles Edouard Turquin, 7 ans, disparaît du domicile où il réside avec son père, Jean-Louis Turquin. Il sera très vite soupçonné par les enquêteurs.

Jean-Louis et Michèle Turquin, les parents, sont séparés depuis un mois, mais il refuse d'envisager le divorce. Il lui avoue deux fois avoir tué le garçon de 8 ans. La seconde fois, Michèle Turquin enregistre les aveux de son mari sur une cassette et la livre au juge d'instruction. Jean-Louis Turquin est arrêté dans la foulée et est jugé en mars 1997. Il est condamné à 20 ans de prison pour l'assassinat de son fils. Le corps du petit garçon ne sera jamais retrouvé.

Remis en liberté conditionnelle en 2006, Jean-Louis Turquin s'est remarié en prison avec Nadine. Le couple s'envole pour l'île de Saint-Martin. Le 6 janvier 2017, Nadine Turquin retrouve Jean-Louis Turquin mort à leur domicile, d'une balle dans le dos. Si la scène fait penser à un cambriolage qui aurait mal tourné, elle est rapidement mise en examen.

Nos invités

Me Olivier Morice, avocat de Nadine de Turquin.

