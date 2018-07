L’affaire Fernando Mourao : meurtre mystérieux à Châteaumeillant

publié le 27/06/2017 à 10:30

A la Une de l'Heure du Crime et en partenariat avec le Parisien Aujourd’hui en France, une affaire aussi étrange que mystérieuse à laquelle sont actuellement confrontés les gendarmes de la section de recherche de Bourges.



Les faits se sont déroulés une nuit de mars 2016, vraisemblablement dans la nuit du 23 mars, dans une rue tranquille du village de Châteaumeillant, dans le Cher, dans la région de Montluçon, pas loin de Châteauroux.



Cette nuit-là, un ancien ouvrier d’une soixantaine d’années vivant seul, Fernando Mourrao, est abattu chez lui, de 4 balles, dont deux dans la tête.

Cela se passe à quelques mètres à peine du pavillon voisin, occupé par Gilles Tourny et sa femme Simone. Mais personne n’entend les coups de feu ! c’est la première étrangeté de l’affaire !!

La seconde, c’est que Fernando et Gilles sont des amis de 40 ans, et que Gilles est aujourd'hui soupçonné d’avoir tué son meilleur ami…





Nos invités

Timothée Boutry, journaliste au Parisien, Me Sylvain Cormier, avocat de Gilles Tourny, Me Karine Berthon et Me Eugène Bangoura, avocats des parties civiles, Gilles Tourny, mis en examen pour le meurtre de Fernando Mourao.





