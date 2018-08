À Dampierre (Jura), une femme est soupçonnée d'avoir poignardé sa fille de 11 ans et blessé son autre fille.

publié le 29/08/2018

Une mère de famille, soupçonnée du meurtre de sa fille de 11 ans à Dampierre (Jura), est décédée jeudi 23 août à l'hôpital de Besançon, a-t-on appris auprès du parquet de Lons-Le-Saunier. Elle avait été hospitalisée en urgence après s'être mutilée.



"Elle avait perdu beaucoup de sang et était inconsciente lors de son évacuation par les pompiers. Elle n'a donc jamais pu être entendue sur ce drame. Elle a succombé à un accident vasculaire cérébral", a-t-on précisé de source judiciaire.

Le 20 août, la fille de cette infirmière de 46 ans avait été découverte tuée de plusieurs coups de couteau au domicile familial. L'aînée de la famille, âgée de 20 ans, a raconté aux enquêteurs être tombée nez à nez avec sa mère armée d'un couteau, avant d'appeler les secours. La jeune femme avait été légèrement blessée au moment du drame.

Victime d'un AVC

La mère des deux filles avait été trouvée au rez-de-chaussée, perdant beaucoup de sang après s'être tranché les veines. Selon France Bleu, elle avait fait un accident vasculaire cérébral le jour de son admission au CHU de Besançon. Opérée quelques jours plus tard, elle n'a pas survécu.



Avec le décès de l'auteure présumée du meurtre, l'action du ministère public s'éteint. "L'enquête se poursuit, car nous sommes en attente d'un certain nombre de données et d'expertises relatives à cette affaire", a toutefois expliqué Jean-Luc Lennon, procureur de la République de Lons-le-Saunier.