Jonathann Daval incarcéré dans une unité psychiatrique à Dijon

publié le 28/03/2018 à 21:23

À l'isolement total et sous surveillance médicale. Jonathann Daval, qui a avoué avoir tué son épouse Alexia après plus de trois mois de mensonges, a été admis au service médecine générale et psychiatrique dans la maison d'arrêt de Dijon, où il est incarcéré. En raison de son état psychologique, il a été placé dans cette unité il y a deux semaines.



BFMTV assure que Jonathann Daval, qui serait "extrêmement affaibli et amaigri", bénéficie d'une cellule individuelle. Il n'aurait aucun contact avec les autres détenus.



Reçu vendredi 9 mars pendant environ une heure et demie par le magistrat instructeur, l'informaticien de 34 ans a maintenu les propos qu'il avait tenus le dernier jour de sa garde à vue, le 30 janvier. Le suspect avait alors reconnu avoir tué Alexia Daval, 29 ans, dans la nuit du 27 au 28 octobre, au domicile du couple à Gray-la-Ville.