Jeune femme agressée à Paris en juillet : un suspect placé en garde à vue

et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/08/2018 à 23:45

Marie Laguerre va peut-être pouvoir formellement mettre un visage sur son agresseur. Un homme, soupçonné de l'avoir agressée au mois de juillet tandis qu'elle s'était défendue face à ses provocations dans la rue, a été interpellé et placé en garde à vue ce lundi 27 août. Son visage était repéré depuis le début, grâce à la vidéosurveillance et à plusieurs témoignages. Mais les policiers ont dû attendre que l'homme sorte de l'hôpital psychiatrique où il était interné.



Le groupe d'enquête préliminaire du commissariat du XIXe arrondissement a mené l'enquête pour "harcèlement sexuel" et "violences" depuis le début. Il a confirmé auprès de RTL les informations publiées par Europe 1, selon lesquelles l'individu interpellé correspondait bien au signalement effectué au moment des faits. Les policiers ont eu du mal à trouver le suspect car celui-ci était interné. Il fallait donc attendre la fin de l'hospitalisation pour pouvoir l'interpeller.

Marie Laguerre, actuellement an vacances, écourte son séjour pour rentrer à Paris. Elle va se rendre au commissariat du XIXe arrondissement. Là, elle sera invitée à procéder à une reconnaissance de l'homme soupçonné de l'avoir violentée.

L'agression, filmée en pleine rue grâce aux caméras de vidéosurveillance, avait indigné les internautes. Marie Laguerre avait décidé de poster un message sur son compte Facebook avec ces images à l'appui. On y voyait un homme revenir sur ses pas et l'agresser physiquement. La jeune femme expliquait avoir été frappée "au visage en pleine rue, en pleine journée", après avoir rétorqué un "ta gueule" à des "bruits / commentaires / sifflements / coup de langue sales" lancés à son égard par l'individu.