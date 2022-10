"Jacquie et Michel" : "J'ai demandé d'arrêter mais ils ont continué", raconte une plaignante

Le site "Jacquie et Michel" et son fondateur Michel Piron sont dans l'œil de la justice. Le créateur de la plateforme pornographique a été mis en examen pour complicité de viol aggravé et de traite d'être humain le 17 juin 2022. Sept actrices ont porté plainte dont

Valérie, qui dénonce avoir été violée lors d'un des tournages. RTL a eu accès à son audition.

Valérie a traversé une séparation et un divorce avec son mari en 2012. "Je ne supportais plus d'être la boniche", indique-t-elle dans sa plainte déposée en décembre 2020. Alors qu’elle souffre de la solitude, elle s'inscrit sur le site de rencontre en ligne Badoo. Au fil des mois derrière son écran, elle finit par rencontrer Bastien, alias "Atlas" sur le site.

Ce dernier s'est présenté comme un militaire en poste à Bayonne. Après des semaines de discussions virtuelles, ils se rencontrent enfin en décembre 2012 et passent la nuit dans un hôtel. Comme on le comprend à la lecture de sa déposition, Valérie est rapidement tombée amoureuse de Bastien. Et en février 2013, elle a fini par l'inviter chez elle.

Alors qu’ils s’apprêtent à coucher ensemble, Bastien s'est rendu sur la plateforme pornographique "Jacquie et Michel". "Je ne connaissais pas ce site”, explique Valérie. Le garçon lui a ensuite demandé de regarder une vidéo du site pendant qu’ils avaient une relation sexuelle. Au bout d'un moment, Bastien a demandé à Valérie si elle accepterait de tourner avec lui dans une vidéo pour "Jacquie et Michel". "Je me suis dit 'pourquoi pas ?' (...) Mon but était d'être avec Bastien, j'aurais fait n'importe quoi pour lui", assure-t-elle.

Valérie relancée par Bastien

Au mois de mars-avril 2013, Bastien relance Valérie au sujet de cette vidéo pour "Jacquie et Michel". "Il ne me parle pas d'argent, me dit que c'est pour le fun (...) comme j'étais d'accord, je me suis connectée sur le site", se souvient Valérie. La quadragénaire confie avoir transmis spontanément une vidéo d'elle nue.



Quelques jours après l'envoi de cette vidéo, Valérie est contactée en personne par le fondateur du site, Michel Piron. "Il m'a demandé le motif de cette vidéo. Je lui ai dit que je souhaitais faire une vidéo X avec Bastien. J'étais claire là-dessus, je voulais faire l'amour avec mon petit copain", explique-t-elle au sujet de cet épisode.

Un rendez-vous est fixé, le 18 mai 2013, à Paris. Ce jour-là, Valérie est accueillie sur le quai de la gare Montparnasse par Michel Piron, par un acteur et par un caméraman. "Je suis surprise parce que je suis tout de suite filmée, je ne m'y attendais pas", décrit-elle.



Arrivée à l'hôtel, lieu du tournage, Valérie prend le temps d'ouvrir son ordinateur et d'envoyer un message à Bastien, qui devait la rejoindre mais qui n'est toujours pas là. La femme souhaite voir Bastien arriver avant de commencer la scène. "Michel Piron m’explique que Bastien va arriver, qu’on va commencer et que tout va bien se passer”.

Avant les scènes de sexe, elle est interviewée par le fondateur du site. Ce dernier lui demande de parler, de ses préférences sexuelles ou encore de son expérience avec les hommes. Le créateur de la plateforme poursuit avec d'autres questions, demandant aussi à Valérie de se toucher et de montrer son sexe. “J’avais hâte de voir Bastien arriver. Michel Piron me rassurait en me disant qu’il allait arriver”. Dans le même temps, elle confie aussi "avoir peur et être pétrifiée" face au fondateur.

"Je lui ai demandé d'arrêter mais ils ont continué"

Alors que Bastien n'est toujours pas arrivé, un acteur rentre nu dans la pièce. Le tournage des scènes de sexe débute et Valérie se retrouve fouettée avec une ceinture. "Je lui ai demandé d'arrêter mais ils ont continué", assure la victime. Michel Piron aurait ensuite demandé à l'acteur de la sodomiser, "je ne réagis plus à ce moment-là, je me laisse faire".



À peine la scène terminée, Valérie se souvient que deux autres hommes sont rentrés dans la chambre d'hôtel. "Je me suis levée et je suis allée aux toilettes. J'ai pleuré", raconte-t-elle lors de sa plainte aux policiers. "Je suis retournée à mon ordinateur pour voir si Bastien m’avait répondu, il ne m’a jamais répondu. J’étais désemparée”.



Tentant de fuir, Valérie en aurait été empêchée par le fondateur du site. Et elle a fini par tourner une autre scène avec les deux hommes. "J'avais extrêmement mal, je criais. (...) J'ai hurlé de douleur", raconte Valérie au sujet de cette scène, finalement arrêtée.



Comme elle le confie, sa vie a été ruinée après la publication en ligne de cette vidéo. Elle raconte des épisodes de harcèlement par des clients qui sont passés à son travail, qui lui ont demandé de coucher avec elle. À la fin de son récit, Valérie indique qu'elle n'a plus jamais eu de nouvelles de Bastien.

Qui est Bastien ?

Bastien est-il un rabatteur pour le site "Jacquie et Michel" comme semble le supposer Valérie dans son histoire ? Face à la juge, la question a été posée à Michel Piron. Le fondateur du site en a démenti l'utilisation pour faire tourner des femmes dans ses vidéos. "On a sur tous nos sites, une page de 'casting'. Nous n'avons pas besoin de rabatteur", explique le fondateur. L'enquête devra répondre à plusieurs questions : Qui est Bastien ? Pourquoi n'a-t-il plus donné de nouvelles ?



Dans la vidéo en question, visionnée par RTL, la scène dure un peu plus d'une heure et présente une femme qui rigole à plusieurs moments. La personne prononce même la fameuse phrase "Merci 'Jacquie et Michel'". Dans la vidéo, elle explique aussi apprécier les coups de ceinture et détaille ses préférences sexuelles.



Lors de son audition, Valérie a assuré "s'être sentie coincée" à de multiples reprises au fil du tournage par l'équipe et par le contexte. "Les choses étaient claires, c'était ma vidéo (...) c'était avec Bastien et quelque chose de traditionnel", affirme la quadragénaire. Alors, a-t-elle été la victime d'une telle emprise qu’elle ne pouvait plus dire non ? Que s’est-il passé entre les scènes, hors caméra, lui a-t-on forcé la main ?



"Quand c'est non, c'est non", a tenu à rappeler Michel Piron au sujet du consentement des femmes face à la juge. Et le fondateur du site se défend, "il est évident que si je l'avais entendu nous dire d'arrêter, nous aurions arrêté".

