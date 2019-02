publié le 21/02/2019 à 06:20

Les images témoignaient de la violence des flammes. Plus de deux semaines après l'incendie qui a fait dix morts et 96 blessés dans le XVIe arrondissement de Paris, certains habitants de la rue Erlanger ont décidé d'agir.



C'est pourquoi, Nathalie, qui habitait au troisième étage de cet immeuble, a décidé de déposer plainte contre X afin de se constituer partie civile. Contactée par RTL, elle explique son choix alors qu'une femme, suspectée d'avoir volontairement déclenché l'incendie, a été placée en hôpital psychiatrique. "On ne sait pas qui peut être mis en cause (...) A priori c'est volontaire, mais quelle va être sa part de responsabilités étant donné qu'elle n'avait pas toute sa tête ?", se demande-t-elle.

Nathalie poursuit : "Ce n'est pas parce qu'elle a fait quelques séjours en hôpitaux qu'elle n'était pas clairvoyante au moment des faits".



Selon ses dires, une cinquantaine d'habitants de la rue Erlanger auraient entamé une démarche similaire afin d'obtenir des réponses concrètes après le drame. Une manière de se protéger mais aussi d'engager un véritable combat pour être correctement indemnisée, quelles que soient les conclusions de l'enquête. "Je n'imagine pas ne rien toucher en plus de mon assurance. Ce n'est pas envisageable, c'est inconcevable", dit-elle. Et d'ajouter : "J'espère que l'enquête aidant, cela nous aidera à rebondir d'une manière ou d'une autre".



Pour certaines polices d'assurances prévoient des barèmes d'indemnisations plus ou moins élevées en fonction de la nature de l'incendie. Et selon l'article L.113 du code des assurances, "l'assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré".