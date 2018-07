publié le 29/07/2018 à 21:28

Mardi 24 juillet, vers 18h30, Marie, 22 ans, a gratifié d'un "ta gueule" l'homme qui la harcelait et lui faisait des gestes obscènes en pleine rue, boulevard de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. "On se sent vraiment humiliée, provoquée, rabaissée en fait, raconte-t-elle au micro de RTL au sujet du harcèlement de rue. On nous prend pour des objets sexuels".



Après que Marie l'ait insulté en "traçant sa route", l'homme est revenu sur ses pas, a pris un cendrier sur la terrasse du café qui le séparait de la jeune femme, et l'a frappée au visage. "Quand je l'ai vu venir vers moi, j'ai eu un énorme rush d'adrénaline, se remémore Marie. J'ai juste pris le coup du mieux que j'ai pu, avec dignité, en le regardant, en lui montrant qu'il ne me soumettrait pas et que je continuerai à répondre, que je suis totalement dans mon droit et que ce n'est pas lui qui fait la loi".

Sous le choc, la jeune femme est rentrée chez elle, avant de retourner sur les lieux de son agression 20 minutes plus tard, avec une pensée en tête : ce qu'a fait cet homme est "inadmissible". "Il doit être jugé devant la justice, poursuit-elle au micro de RTL. Pour toutes les femmes, c’est ma responsabilité d’en parler, de dire que [le harcèlement de rue] c'est un vrai problème de société qui touche toutes les femmes, et que les femmes partout dans le monde méritent le respect".

Grâce au soutien des témoins encore présents sur la terrasse et au gérant du café qui lui a donné la vidéosurveillance de la terrasse - que Marie a partagé sur Facebook - la jeune femme est allée porter plainte. "Il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer à répondre, à ne pas baisser les yeux, à surtout ne pas perdre espoir, parce que ça va changer", conclut-elle au micro de RTL. Marlène Schiappa a par ailleurs déclaré le 28 juillet que "les premières amendes contre le harcèlement de rue seront mises à l'automne".