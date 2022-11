Homosexualité : Bernard Bousset, le dernier Français condamné, témoigne

Bernard Bousset est le dernier condamné en France pour "délit d’homosexualité". Âgé de 81 ans, il revient au micro de Flavie Flament dans Jour J sur ce temps pas si lointain, où la sacro-sainte famille exigeait que l'on s'y plie, quitte à se renier, au plus profond de soi-même. Et si l'on avait l'audace de vouloir vivre, tout simplement, on risquait un pain dans la gueule et une garde à vue, pour une loi inhumaine, vestige du régime de Vichy.

En mars 1964, Bernard Bousset comparaissait au tribunal de Bonneville en Haute-Savoie, pour le délit d’aimer les garçons, et le délit d’avoir eu une relation avec un mineur. "C’était la période de Noël, j’ai rencontré un garçon, nous avons passé la soirée ensemble. Le matin quand je me suis levé, j’ai vu qu’il m’avait dérobé de l’argent, des bijoux et ma montre. Béatement, je vais au commissariat de police, déposer plainte, donc le commissariat prend ma plainte, je m’en vais et trois jours après, les flics viennent et me disent, on a trouvé votre voleur, on a trouvé ce qu’il vous a volé, venez au commissariat", se souvient l’octogénaire.



Au moment de signer les papiers, de prendre ses biens et de partir, l'agent lui dit : ‘non monsieur, ça ne se passe pas comme ça, asseyez-vous ! Vous savez que ce jeune homme est mineur ?!’. Il avait 19 ans et moi, j’en avais 23," explique-t-il sur RTL.

Toute ma vie j’ai été traumatisé ! Bernard Bousset

Si la majorité sexuelle était de 18 ans pour les hétérosexuels, en ce qui concerne les homosexuels, elle était de 21 ans. Un élément qu’avait oublié, Bernard Bousset et qui lui a valu une condamnation. "Trois mois plus tard, je passe devant le tribunal de Bonneville. J’arrive la veille, en costume cravate, j’avais une trouille bleue. Je vais voir mon avocat, il me dit : ‘c’est pour quoi déjà?', il n’avait même pas ouvert le dossier, j’étais catastrophé." soutient l’ancien condamné.

À 9 h, il s'est rendu au tribunal correctionnel de Bonneville et voit une salle pleine. "Il y a un monde fou, je me dis ce n’est pas possible, je ne vais pas étaler ma vie devant tout ce monde-là. Donc je m’assois avec l’avocat et là, le président entre et dit : ‘les personnes incarcérées passeront en premier. Bousset Bernard’, mes jambes étaient coupées".

Parcouru d’une peur monstre, ce dernier se dit encore traumatisé, "ça m’a marqué pour la vie, toute ma vie j’ai été traumatisé ! J’arrive à la barre et le président me dit ‘alors monsieur, vous êtes un inverti ? Moi à 23 ans, je ne savais même pas ce que c’était que l’homosexualité.’".

Condamné à une lourde amende pour "délit d'homosexualité"

Alors que le procès se poursuit, l'accusé est moqué et hué par la salle. "Le président explique la soirée, tout le monde rigolait dans la salle. Il me dit, ‘alors vous avez pris un bain avec ce jeune homme ? Pourquoi ?’". Bernard Bousset lui répond, "monsieur le président, il y a un ballon d’eau chaude, il fallait bien qu’on se lave dans la soirée’ tout le monde rigolait, mais bref. J’ai été condamné à une lourde amende que j’avais beaucoup de mal à payer et que je n’ai pas payé d’ailleurs, c’est ma patronne de l’époque qui me l'a payé’", déclare t-il dans Jour J.

