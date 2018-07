publié le 03/07/2018 à 17:32

11.000 euros. C'est la somme qu'a subtilisée une aide-soignante à son patient de 94 ans, alors qu'elle s'occupait de lui dans la maison une retraite, à Agde (Hérault). La jeune femme de 26 ans a dérobé au vieil homme sa carte bancaire et s'en est servi pendant deux semaines pour acheter des produits de luxe dans la région de Marseille. Elle avait obtenu le code secret du retraité dans ses notes.



D'après Midi Libre, qui rapporte cette histoire, c'est la famille de l'homme de 94 ans qui a remarqué les transactions frauduleuses ; comment le nonagénaire aurait-il pu effectuer tant d'achats en dehors du département où il réside, sachant qu'il ne peut se déplacer en dehors de sa maison de retraite ?

La victime ne s'était doutée de rien, connaissant son aide-soignante depuis plusieurs semaines et s'entendant très bien avec elle.

Une aide-soignante déjà condamnée pour vols

Interpellée le mardi 26 juin dernier après avoir été reconnue grâce à des caméras de vidéosurveillance locales, l'aide-soignante sera poursuivie pour "vol sur une personne vulnérable et utilisation frauduleuse de carte bancaire". Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs du commissariat d'Agde ont également mis la main sur des formules de chèques au nom du nonagénaire.



La jeune femme avait déjà été condamnée pour vols et était bien connue des services de police. Placée en contrôle judiciaire, elle comparaîtra devant la justice le 29 janvier 2019, pour des faits qui se seraient déroulés entre les 1er et 20 juin derniers. D'après France 3, la maison de retraite n'a pas attendu la fin de son CDD pour la licencier.