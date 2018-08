Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Le couple a reconnu les faits peu de temps après son interpellation. Licenciés il y a quelques semaines par la SNCF, les deux individus comparaîtront au tribunal pour abus et recel d'abus de confiance .

Leur manège aura duré presque trois ans. Un couple installé à Ambès, en Gironde , s'est servi de la carte essence mise à disposition de la SNCF pour faire le plein de leur véhicule personnel entre décembre 2015 et le printemps 2018, relatent nos confrères de Sud-Ouest . La carte, qui appartenait à l'homme en sa qualité d'agent technique au sein de l'entreprise publique , n'était utilisable qu'à des fins strictement professionnelles. En tout, le couple aurait consommé 16.500 euros d'essence, selon le quotidien régional. La SNCF a déposé une plainte contre X lorsqu'elle a eu connaissance de ce méfait, début 2018.

Gironde : un couple fait le plein d'essence aux frais de la SNCF pendant 2 ans

