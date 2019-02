Fusillade à Marseille : l'agresseur est décédé

Pompiers et forces de polices sur la Canebière à Marseille le 19 février 2019

publié le 19/02/2019 à 17:53

L'homme de 36 ans qui a attaqué plusieurs passants au plein cœur de Marseille est décédé. Il a succombé à ses blessures après avoir été touché par balle par les policiers de la BAC alors qu'il tentait de sortir une arme. Il a été neutralisé après avoir blessé à l'arme blanche deux personnes mardi 19 février dans l'après-midi sur la Canebière près du commissariat de Noailles, a-t-on appris auprès des marins-pompiers et de la police.



Le pronostic vital des deux passants blessés n'est pas engagé, selon une source policière. Une troisième personne a été touchée au niveau des jambes par des éclats de balles. Selon le quotidien régional La Provence, le secteur est bouclé de l'angle de la rue de Rome à l'angle du boulevard d'Athènes. D'importantes forces de pompiers et de police, le procureur de la république et le maire LR de Marseille, Jean-Claude Gaudin, se sont rendus sur place.

De fortes perturbations sont à prévoir du côté de la RTM. Le trafic est interrompu entre le terminus Arenc Le Silo et la station Réformés sur la ligne 2 du tramway. Il est de même sur la ligne 3, où le tramway ne circule pas entre les stations Cours Saint Louis et Sadi Carnot. Un service de navettes a été instauré entre Le Pharo/cours Pierre Puget et le métro Saint Just/Cinq Avenues.

