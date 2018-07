publié le 16/07/2018 à 10:46

Plusieurs incidents opposant notamment forces de l'ordre et "casseurs" ont éclaté dimanche à Paris et en province en marge des rassemblements festifs célébrant la victoire française à la Coupe du monde de football, ont rapporté des journalistes de l'AFP et des sources sécuritaires. Dans la capitale, on compte 102 interpellations dont 90 gardes à vue à Paris d'après la préfecture.



