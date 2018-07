publié le 27/03/2018 à 14:02

Un automobiliste s'est transformé en héros à Fougères (Ille-et-Vilaine). Vendredi 23 mars, il a sauvé la vie d'une fillette de trois ans qui était suspendue à une fenêtre. Fabien Legeai, qui venait de déposer son fils à l'école, raconte au micro de RTL : "J'ai aperçu une petite fille de 3 ans qui était en train de passer par la fenêtre. Elle était agrippée avec ses deux bras. Elle essayait de se retenir pour éviter la chute".



"Je me suis arrêté sur le bas côté rapidement. Puis, j'ai traversé la route pour me positionner au pied de l'immeuble. Au bout de quelques secondes, elle a lâché prise. Je l'ai récupérée miraculeusement dans mes bras. Ce qui m'a mis quand même à genoux parce que ça fait du poids à cette hauteur-là. Ça s'est joué à deux secondes près."



À ce moment-là, "on a le cœur qui bat très vite", poursuit-il. "On verse toujours une petite larme après. Une fois que je l'ai récupérée dans mes bras, elle s'est arrêtée de pleurer, elle s'est endormie en suçant son pouce. C'était un grand moment d'émotion."