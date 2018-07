Évasion de Redoine Faïd : l’hélicoptère utilisé était un engin de légende

publié le 03/07/2018 à 10:35

L'alouette 2, c'est le nom de cet hélicoptère à bord duquel Redoine Faid s'est évadé de la prison de Réau. Il a été retrouvé en partie calciné. Cet appareil c'est aussi un monument de l'histoire de l'aviation. Rien de moins que l'hélicoptère le plus ancien encore en service au monde, affirme Le Parisien. Le plus vieux, et le dernier de ce type aussi à voler.



La 1ere alouette est exposée au Bourget, la deuxième s'est crashée. Celle qu'ont utilisée Redoine Faid et ses complices est la 3e sortie d'usine. Comme 99% de ses congénères, elle a d'abord effectué son service dans l'aviation légère de l'armée de terre. 35 ans au total, l'appareil servait notamment pour l'instruction.

Au début des années 90 l'armée s'en sépare et l'alouette est alors vendue sans égards dans un lot d'une vingtaine d'appareil. C'est Pascal, un fan d'aéronautique qui l'achète. Avec sa bande de potes, tous des passionnés, il démonte la machine pour la restaurer. Sans assistance hydraulique ni de pilotage automatique, l'appareil retrouve sa livrée d'origine. En clair : un modèle rustique, mais efficace, dont la rareté en a fait une star des événements aéronautiques.

Dimanche 1er juillet, quand ils ont découvert les images, Pascal et ses amis ont eu très peur mais ils sont maintenant optimistes et bien décidés à remettre l'appareil en état.

La sécurité des prisons questionnée après l'évasion de Faïd

La cavale de Redoine Faid fait encore la Une de bon nombre des journaux. "Une évasion et des questions", titre ainsi Le Progrès qui détaille un certain nombre de défaillances. Il y a bien sur l'absence de filins de sécurité dans la cour d'honneur de la prison et aussi cette négligence. Sur Google Maps la plupart des sites sensibles sont floutés pour des questions évidentes de sécurité. Toutes le prisons, Fresnes, Fleury-Mérogis... Toutes mais pas celle de Réau.

La Coupe du Monde profite à la restauration à domicile

La Coupe du Monde 2018 fait les affaires des professionnels de la restauration à domicile, affirme L'Équipe. Lors des match des Bleus par exemple, "les pics peuvent atteindre 50 à 70% de hausse par rapport à la veille explique le patron de Just Eat France ces jours là ajoute-t-il, c'est la pizza qui est reine. 33% de ses commandes, contre 25% pour un jour normal... Devant les sushis".



Chez son concurrent, Deliveroo une forte hausse de la demande est aussi observée. Les équipes de livreurs sont renforcés en revanche la tendance dans l'assiette n'est pas la même

chez eux c'est le burger qui détrône tout. "Cela s'est vérifié, et même intensifié à chaque match des bleus", explique le directeur de la communication du groupe. Coté boisson la bière reste le choix numéro 1 des supporters. La marque de biscuits apéro, Belin, a prévu de livrer en grandes surface 15 tonnes de paquets étiquetés équipe de France. C'est 37% de plus que d'habitude.



Pendant une Coupe du Monde, rappelle L'Équipe, les français prennent en moyenne trois ou quatre apéros par semaine contre deux en temps normal. Attention toutefois aux excès : avant le début de la compétition, 86% des hommes et 68% des femmes reconnaissaient qu'ils allaient prendre du poids.