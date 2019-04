publié le 05/04/2019 à 11:31

Dans 8 jours, il sera trop tard pour toucher le pactole. La Française des jeux (FDJ) recherche la personne qui a remporté un million d'euros au tirage My Million du 12 février. Elle a jusqu'au 13 avril, minuit, pour se manifester.



La FDJ ne communique habituellement le point de vente gagnant qu'après paiement, pour des raisons de sécurité. Mais à quelques jours de l'échéance, elle a décidé de faire une exception. Le joueur a donc acheté son ticket de jeu Euromillion - My Million au tabac-presse Le Balto, 76 cours Vitton, dans le 6e arrondissement de Lyon. Le code gagnant est le BT 163 4045.

Si vous êtes en possession du fameux titre gagnant, vous pouvez contacter le Service Clients FDJ au 09.69.36.60.60. Il vous indiquera la démarche à suivre.

Les gagnants disposent de 60 jours après le tirage pour retirer leurs gains. Certains oublient de les réclamer : la FDJ a comptabilisé quatre lots My Million non demandés en 2018. Ils avaient été remportés dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Val-de-Marne (94), de la Charente-Maritime (17) et de la Seine-et-Marne (77).

¿Avis de recherche ¿

