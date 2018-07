Crédit : iStock Editorial / Getty Images Plus

09/07/2018

"Il y a plusieurs années que j'avais envie de savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un…" Matthieu D. n'a rien à cacher. Comme le racontent nos confrères du JDD, ce jeune de 22 ans, presque 23, s'est rendu lui-même à la police pour avouer le meurtre d'une jeune femme.



Dans un récit un peu hallucinant du Journal du dimanche, le jeune homme semble serein et peu perturbé par le fait d'avoir ôter la vie à quelqu'un. Il a également indiqué les policiers où se trouvait le corps de sa victime.



Jeudi 21 juin, il se rend au commissariat de Montélimar dans la Drôme et avoue son acte : deux jours avant, le mardi 19, il a pris une auto-stoppeuse jusqu'à Sommières, dans le Gard. "Elle avait 30-35 ans, de type européen, un physique et une tenue banals", décrit-il aux forces de l'ordre.

Le voyage semble bien se passer, ils font même une petite ballade à pieds avant de rejoindre le véhicule. C'est là que ça dérape. L'hebdomadaire, rapporte que Matthieu a attrapé une dague dans la portière de sa voiture.

Alors qu'elle le supplie en lui disant qu'elle ne veut pas mourir, lui raconte : "Je lui ai dit que c'était juste pour ma découverte personnelle. Je l'ai frappée plusieurs fois, à la carotide, à la tête puis une au cœur. Quand j'ai pensé qu'elle était morte, je suis reparti."



Toujours dans une flegme glaçante, le meurtrier présumé explique qu'il l'a tuée "pour l'expérience, le fait de savoir ce que cela fait d'ôter la vie." Et s'il s'est rendu, c'est parce qu'il a été déçu de l'expérience et ne pensait pas recommencer. "En fait, ça ne m'a pas fait plaisir, j'ai trouvé ça très neutre. Alors, cela ne valait pas le coup de recommencer. Mais comme c'était fait et qu'elle allait être découverte, j'ai préféré prendre les devants." Il a été mis en examen pour assassinat.