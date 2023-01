DOCUMENT RTL - Miraculée après avoir été volontairement percutée par son voisin, Cindy témoigne

À écouter DOCUMENT RTL - Une femme miraculée après avoir été volontairement percuté par la voiture de son voisin 00:02:27

Cindy en tremble encore. "Quand je ferme les yeux, j'entends toujours le moteur de la voiture qui s'emballe, le véhicule qui accélère à fond derrière moi avant de me pulvériser, de me faire voler comme une poupée de chiffon". Ce 19 janvier vers 23h30, la voiture repart aussi vite, sans s'arrêter et disparait dans la nuit.

Meurtrie, très choquée, blessée mais vivante, Cindy a du mal à bouger sa jambe droite, son visage est inondé de sang. Un buisson a amorti sa lourde chute, à ses côtés son chien n'a pas été touché. Elle a du mal à marcher : "J'ai rampé comme j'ai pu avant de sonner chez un voisin qui a appelé les secours", confie-t-elle à RTL.

Cindy est catégorique, la voiture une 308, s'est volontairement déportée sur la droite, sur le bas côté où elle s'était réfugiée, avant d'aller la percuter. Au volant, elle a eu le temps de reconnaitre formellement son voisin, un homme d'une cinquantaine d'année. L'auteur des faits avait des relations exécrables avec le voisinage. Il avait fait l'objet de plusieurs signalements et plaintes, après avoir notamment crevé les pneus de la voiture de Cindy et pour l'aboiement nocturne de sa douzaine de chiens, ce qu'il avait reconnu.

L'auteur des faits n'est pas fou, il voulait vraiment me tuer Cindy

Il faisait aussi et surtout l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Toulouse, après la découverte au mois d'août de plus de 6 kilos d'herbe et de cannabis.

Cette femme de 44 ans regrette qu'il ait fallu attendre ce qu’elle considère comme une tentative de meurtre, pour se rendre compte de sa dangerosité. Après les faits et alors que le chauffard était toujours en fuite, cette habitante s'est terrée chez elle durant 3 jours, et c'est avec un immense soulagement qu'elle a appris son arrestation par les gendarmes de la compagnie de Villefranche de Lauragais.

Cette personne fait peur à tout le quartier depuis des années, je ne comprends pas comment il a pu continuer



Cindy

L'auteur des faits a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Il n'a pas vraiment expliqué son geste, il est juste convaincu que ses voisins sont responsables de ses problèmes judiciaires après la découverte de drogue à son domicile. "Je suis une miraculée", estime Cindy qui ne souffre aujourd'hui que de quelques hématomes et de points de suture sur le visage "mais j'ai toujours une boule au ventre, un traumatisme qui mettra du temps à disparaitre".

