publié le 24/08/2018

Dans la nuit du 26 au 27 août 2017, la fête d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) a viré à la tragédie, lorsque la petite Maëlys, 8 ans, disparaît mystérieusement. Au termes de plusieurs mois d'enquête, le principal suspect Nordahl Lelandais finit par avouer avoir tué la petite fille.



Un an après, sa mère organise une marche blanche lundi 27 août à Pont-de-Beauvoisin, pour rendre hommage à Maëlys. Le cortège partira à 15 heures du parking du lycée, pour se rendre devant la salle polyvalente où avait lieu la fête, et où la petite fille a disparu. Un lâché de ballons y sera effectué. "Vous pouvez apporter des ballons gonflés à l'hélium, les nôtres seront blancs", précise la mère de Maëlys sur Facebook.

Nordahl Lelandais est mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre de la petite fille et attend son procès derrière les barreaux. Son nom est cité dans plusieurs autres affaires de disparition, et l'ancien militaire est également mis en examen pour le meurtre d'Arthur Noyer, qu'il a avoué. Les obsèques du jeune homme disparu en avril 2017, auront lieu le 7 septembre prochain à Bourges.