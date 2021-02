publié le 19/02/2021 à 04:46

"Je ne publie pas souvent mais là j'en ai trop sur le cœur !!!". La belle-mère de Delphine Jubillar, qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre du domicile conjugal de Cagnac-les-Mines (Tarn), a tenu à exprimer sa colère sur Facebook, rapporte le journal 20minutes. De fait, des rumeurs se multiplient sur les réseaux sociaux et des insultes visent notamment l'époux de la victime, Cédric Jubillar. Certains le considèrent comme responsable de la disparition de cette infirmière de 33 ans, détaille Sud Ouest.

"Je suis triste de voir à quel point les gens peuvent parler sans savoir réellement les choses juste en se basant sur des oui dires ou des publications journalistiques", a écrit, mercredi 17 février, Nadine Jubillar sur un groupe de soutien. Sur ce groupe, qui compte 1.500 abonnés, des commentaires insultants s'en sont pris à M. Jubillar. "Ce groupe est un groupe de soutien pas une gendarmerie, ni un bureau de juge et encore moins un tribunal !!!!", a-t-elle martelé.

"Quel couple lors d'un hypothétique divorce ne s'est jamais disputé", a ensuite ajouté la belle-mère de la disparue, en faisant référence à la dispute qui aurait éclaté avant la disparition de la trentenaire alors que le couple entendait divorcer. Elle a également fait référence "aux échanges de la jeune femme avec un autre homme". "Quel homme ou quelle femme ne s'est pas senti trahi en apprenant l'infidélité de son conjoint", s'interroge-t-elle sur Facebook.

Enfin, Nadine Jubillar a lancé un appel pour "retrouver" sa belle-fille. "Prenez votre voiture et baladez-vous dans les environs de Cagnac, Albi, Carmaux, cela nous sera plus utile que vous bavardages inutiles et non constructifs", a-t-elle écrit.