Les recherches ont repris ce jeudi 2 août à Soccia, en Corse-du-Sud, pour retrouver une personne disparue, emportée dans un canyon par une vague qui a tué la veille quatre personnes. Sur place, l'hélicoptère de la gendarmerie ainsi que huit plongeurs des pompiers et des gendarmes du peloton de Haute montagne (PGHM) ont été déployés pour tenter de la localiser.



Parmi les quatre personnes décédées figurent une fillette de 7 ans et son père, le guide de la société Alticanyon, et un homme identifié mais dont la famille n'a pas encore été prévenue, a précisé jeudi matin le procureur d'Ajaccio Eric Bouillard.

Accompagné d'un guide, le groupe descendait en rappel au fond du canyon, alors qu'il a été surpris par une vague de près trois mètres provoqué par une crue. Sur les sept personnes emportées, seules deux ont réussi à sortir de l'eau saine et sauves à l'aide d'une corde, secourues par l'accompagnateur d'un autre groupe de canyoning.

Une enquête ouverte

La Corse était alors placée en alerte orange canicule. "La météo était défavorable puisqu'on sait qu'avec les fortes chaleurs les risques d'orages sont importants et affectent la montagne. C'est un phénomène qui est connu des gens qui pratiquent la montagne à cette saison", explique Éric Bouillard, le procureur de la République d'Ajaccio.



Une enquête a dorénavant été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame. "Pour l'instant l'enquête va avant tout déterminer le plus précisément possible la manière dont les choses se sont déroulées, comment était encadré ce groupe, quelle connaissance il pouvait avoir de la météo et apporter aux familles le plus de réponses possibles", poursuit Éric Bouillard.

