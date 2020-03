Côtes d'Armor : disparition inquiétante d'un adolescent de 14 ans

publié le 12/03/2020 à 19:49

Une disparition inquiétante dans les Côtes d'Armor. La police a lancé un appel à témoins après le signalement de la disparition d'un adolescent de 14 ans, à Ploubezre, près de Lannion ce jeudi 12 mars.

Né le 11 juin 2005 à Lannion, Laouen Chaignaud a quitté son domicile à Ploubezre en vélo ce jeudi 12 mars au matin. L'adolescent mesure environ 1m60, de corpulence normale et porte une boucle d'oreille, précise Ouest France. Son vélo, de couleur noire, porte la marque de Décathlon Btwin et il est vêtu d'un blouson teddy blanc et rouge, d'un jean et il porte un sac avec un dessin de pastèque rouge et verte.

Selon la police, le jeune garçon n'est pas en possession de son téléphone portable et est fragile. Les services de police ainsi que la gendarmerie sont mobilisés et des recherches sont en cours. En cas d'information, contactez le 02 96 46 69 50.