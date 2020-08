Corse : une femme se noie en secourant son fils emporté par les vagues

publié le 05/08/2020 à 10:42

Un terrible accident est survenu, hier mardi 4 août, sur la plage du Liamone, située sur la commune de Casaglione. Une femme de 45 ans s'est noyée en portant secours à l'un de ses quatre enfants. Le jeune adolescent, âgé de 13 ans, était en difficulté à cause des fortes vagues lorsque sa mère a tenté de le sauver.



"À 17h53, l'hélicoptère de la gendarmerie d'Ajaccio, avec à son bord les pompiers plongeurs d'Ajaccio, est arrivé sur les lieux", explique le porte-parole du CrossMed. "Le jeune adolescent, puis la mère, ont pu être hélitreuillés", détaille Corse Matin, qui précise qu’il s’agit du premier décès par noyade cet été.



Sur la plage, les secours ont tenté de réanimer la femme en arrêt cardio-respiratoire, en vain. Le père de famille et les trois autres enfants, âgés de 11 à 15 ans, tous de nationalité allemande, ont assisté à la tragédie et sont profondément choqués. Ils ont été pris en charge au centre hospitalier de la Miséricorde.



La plage du Liamone "est réputée pour sa dangerosité" : CrossMed appelle à la prudence lors des baignades et conseille de consulter la météo. Mardi, la mer était balayée par un vent de force 3.