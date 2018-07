publié le 16/07/2018 à 05:41

Un des drapeaux du monument aux morts de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) a été arraché et incendié très tôt dimanche 15 juillet au matin, a annoncé la mairie, dénonçant un "acte lâche". "La commune condamne avec vigueur cet acte lâche et informe la population que le drapeau national qui veille les Porto-Vecchiais morts pour la patrie retrouvera sa place dans les meilleurs délais", a précisé la mairie de la ville sur Facebook.



"Ce matin, des agents de la police municipale étaient déjà déployés pour préparer le marché dominical vers 5 heures, et il y avait pas mal de gens sortant de boîtes de nuit, un peu de 'turbulences'. Au milieu de ça, les agents ont découvert le drapeau qui avait visiblement été incendié", a ajouté la mairie auprès de l'AFP, évoquant un acte sans doute perpétré par des jeunes éméchés.

"On ne veut pas trop insister dessus, mais il y a des choses qu'on ne laisse pas passer", a-t-on encore poursuivi. Le groupe de l'Assemblée de Corse Andà Per Dumane (En Marche) a lui aussi condamné dans un communiqué un "acte honteux": "Il est grand temps d'arrêter avec ce complexe d'identité qui veut systématiquement opposer le sentiment d'appartenance à la Corse et à la France. Nous devrions être fiers d'être Européens, fiers d'être Français, et fiers d'être Corses".