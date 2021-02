Coronavirus : un agriculteur condamné pour avoir organisé une rave party

publié le 08/02/2021 à 17:28

Poursuivi pour "complicité de trouble à la tranquillité d’autrui" après avoir donné l’autorisation à des jeunes d’organiser une fête illégale, un agriculteur à la retraite a été jugé vendredi 5 février devant le tribunal correctionnel de Rennes.

Le ministère public reproche à l'homme âgé de 76 ans d'être complice de cette "rave party" qui a rassemblé plus de 200 participants. Cette fête s'est en effet déroulée dans la nuit du 26 au 27 octobre 2019 à Bréal-sous-Vitré, une commune située à la frontière de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, selon Ouest France.

Et en raison du volume sonore, les riverains n’avaient pas fermé l’œil de la nuit. Un feu d'artifice avait même été tiré aux alentours de 4 heures du matin et quatorze plaintes avaient de ce fait été enregistrées. Une vache d’une exploitation voisine avait également dû être euthanasiée à cause du stress.

Malgré la convocation qu'il a reçue, l'agriculteur était absent lors de l’audience. Le septuagénaire a été condamné à deux mois de prison avec sursis.