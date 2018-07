publié le 28/03/2018 à 07:40

Arnaud Beltrame avait manifestement le dévouement patriotique dans la peau. Le gendarme qui s'est sacrifié vendredi 23 mars dans l'attaque terroriste du supermarché de Trèbes pour sauver la vie d'une otage est décrit par ses proches comme un grand patriote. Bernard Bajolet, ancien ambassadeur de France en Irak, a été protégé par lui à Bagdad "quelques semaines" au cours de l'année 2005.



La capitale irakienne était "une ville très très dangereuse. Il y avait en moyenne une soixantaine d'attentats par jour", se souvient-il. Mais cela n'entachait pas l'"enthousiasme" et la "motivation" d'Arnaud Beltrame. "Arnaud Beltrame, pendant ces quelques semaines où nous avons travaillé ensemble, m'a escorté avec les gendarmes dans des endroits extrêmement sensibles", se remémore Bernard Bajolet.



"Le mérite des gendarmes d'une façon générale et de celui-là en particulier, c'est de nous avoir permis d'avoir nos contacts politique en dépit du contexte sécuritaire, salue l'ancien ambassadeur. On savait très bien le sort qui était réservé aux diplomates qui étaient pris en otage par Al-Qaida. Nous n'avions aucune chance d'en sortir vivants."

"Ce que je demandais aux gendarmes, raconte Bernard Bajolet, c'était de faire en sorte que nous ne soyons jamais pris en otage. Soit on arrivait à suivre, soit on n'y arrivait pas et à ce moment-là, on se battait jusqu'au dernier. Spontanément, Arnaud Beltrame m'avait dit son enthousiasme, sa motivation et puis aussi son sens du sacrifice et cela, je l'ai noté. Parce qu'il était assez rare que quelqu'un vienne vous dire ça."