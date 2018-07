Arnaud Beltrame "a eu un réflexe chrétien et patriote", dit un prêtre sur RTL

et Christelle Rebière

publié le 28/03/2018 à 14:09

Le sacrifice du colonel Arnaud Beltrame, tué en prenant la place d'une femme lors de prise d'otages de Trèbes dans l'Aude vendredi 23 mars, a été salué lors de l'hommage national qui lui a été rendu aux Invalides ce mercredi. "Le colonel Beltrame, c'est une vie offerte", a déclaré sur RTL le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles et rédacteur du site Padreblog.



"C'est quand même inédit de se dire qu'un homme a donné sa vie pour en sauver une autre", insiste-t-il. "C'est juste incroyable de se dire que les héros, ça n'existe pas qu'au cinéma", admire-t-il. Le prêtre, qui a été aumônier à la gendarmerie indique que "des héros comme ça, il y en a au quotidien" dans la gendarmerie, qu'il qualifie de famille.

"On ne pose pas cet acte sans avoir en son for intérieur des valeurs de mystique, de foi", explique le père Amar à propos du gendarme. Selon l'homme d'église, son sacrifice aurait un lien avec sa foi chrétienne.



"On a le sentiment que le terrorisme n'a pas le dernier mot. La France, dans une espèce de sursaut, à l'exemple de cet homme qui a eu un réflexe chrétien et patriote (...), le France redresse la tête", exprime le père Amar. "L'héroïsme n'est pas juste une notion. Il y a dans ce pays des hommes et des femmes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes", souligne-t-il.