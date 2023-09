Arnaque sur Tinder: sous un faux nom il séduisait et escroquait des jeunes femmes

Le jeune homme avait tout d'un prince charmant. Sur le papier, c'est un jeune homme riche de 37 ans, avocat d'affaire installé à New York qui porte des costards sur mesure et qui se fait appeler Charles-Edouard Kabla Schneider. Il entre en contact avec des jeunes femmes sur des sites de rencontre en France, en Belgique et aux Pays-Bas et projette de les séduire. Tout de suite, il sort le grand jeu : massages, diners dans de beaux restaurants, promesse de mariage à Monaco. Sauf que ledit Charles se prénomme en réalité Aurélien. Il a 32 ans, originaire du nord de la France, son parcours se résume à des aller-retour entre les gardes à vue et la prison depuis qu'il a 14 ans. "Il a un certain talent oratoire et malheureusement, il utilise ce talent pour raconter des histoires à des filles qu'il rencontre sur des sites de rencontre" explique son avocat belge Me Benoît Lemal.



C'est toujours le même scénario, l'escroc s'installe chez ses conquêtes, se fait entretenir et se fait payer des vêtements. Finalement, il les emmène toujours dans un salon de massage puis disparait avec téléphone, carte bleu et ordinateur. Lorsque les policiers l'ont interpellé, il c'était déjà installé chez une nouvelle jeune femme. Son procès s'ouvre à Paris ce mercredi 20 septembre.

