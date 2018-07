Alexandre Benalla avait des équipements de police sur sa voiture de fonction

publié le 20/07/2018 à 11:40

Un pavé de plus dans la marre. L'affaire Alexandre Benalla n'en finit plus de secouer le monde politique à chaque nouvelle révélation. Après une première vidéo montrant ce membre du cabinet de l'Élysée, équipé d'un casque de policier et d'un brassard "police", frapper un manifestant du 1er mai, une deuxième est apparue dans laquelle on voyait ce proche d'Emmanuel Macron rudoyer physiquement une femme à la même occasion.



Une attitude qui met mal à l'aise les élus de La République en marche, mais aussi le gouvernement qui n'a pas communiqué à ce sujet. Ce vendredi 20 juillet, BFMTV publiait à son tour une photo de ce qui est désigné comme la voiture de fonction d'Alexandre Benalla. Sur celle-ci, on peut distinguer un dispositif lumineux réservé aux forces de l'ordre. Depuis, le véhicule a été déplacé de sa place de parking.

Rappelons qu'Alexandre Benalla, chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, a été ensuite membre du cabinet de l'Élysée. Il est un proche du président, qu'il suit depuis les début en politique de l'ancien ministre de François Hollande. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place afin de faire la lumière sur les faits qui ont eu lieu lors des manifestations du 1er mai.