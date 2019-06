publié le 17/06/2019 à 23:09

En Alaska, Cynthia, une jeune déficiente mentale a connu une mort sordide. La jeune femme de 19 ans, particulièrement vulnérable, a été trahie par celle qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Des funérailles et une journée d'hommage ont été organisées pour la jeune victime, rapportent le Washington Post, et la station KTVA 11 News dans un reportage.



Cette dernière, une adolescente de 18 ans nommée Denali, avait noué des liens avec un inconnu sur Internet qui lui proposait 9 millions de dollars si elle organisait un viol et un assassinat et lui envoyait des photos et vidéos de son acte. Elle a donc recruté 4 connaissances, deux jeunes adultes et deux mineurs. Ensemble, ils ont emmené Cynthia dans une forêt, à Thunderbird Creek près d'Anchorage, et l'ont attachée. Puis ils lui ont tiré une balle dans le crâne, le tout filmé avec leurs portables, d'après les informations du Anchorage Daily News.

Le groupe aurait planifier son crime odieux entre mai et début juin, indiquent les enquêteurs. La "meilleure amie" a ensuite posté un message sur Snapchat pour s’excuser et regretter son geste. Les enquêteurs ont retrouvé sur le portable de cette dernière des images pédopornographiques, celles d'une adolescente violée. Selon les enquêteurs il ne s'agit pas forcément de Cynthia.

Denali raconte avoir avoir reçu l’ordre du mystérieux correspondant sur Internet d’agresser sexuellement et filmer une petite fille de 8-9 ans. Évidemment l'inconnu n’était pas millionnaire, mais un homme de 21 ans dans le Kansas qui a piégé le groupe d’ados. Les accusés ont comparu le 5 juin dernier au Anchorage Correctional Complex.