Affaire Tapie : l’incroyable traque des 403 millions d’euros de l’arbitrage Adidas

publié le 16/09/2019 à 07:33

C'est une enquête tentaculaire qui n'a toujours pas livré son verdict. Dans un peu plus d'un mois, le mercredi 30 octobre, Bernard Tapie sera à nouveau devant des juges du tribunal de commerce de Bobigny. L'ancien patron d'Adidas va tout faire pour essayer d'éviter la liquidation de ses sociétés demandée par les créanciers du Crédit Lyonnais. Ces derniers souhaitant que Bernard Tapie rembourse enfin les millions de l'arbitrage controversé d'Adidas.

Cette enquête passe par la Belgique, l'Angleterre, Monaco, le Luxembourg ou encore Hong Kong et Singapour. C'est le consortium de réalisation (CDR) qui pilote, depuis Paris, ces investigations discrètes mais bel et bien hors norme avec des avocats chargés, pays par pays, de récupérer le plus d'argent possible. Le problème est que l’architecture financière de Bernard Tapie est un labyrinthe. L'argent a été dispatché dans une myriade de sociétés et de fiduciaires inatteignables.

Par exemple, le très bucolique Moulin du Breuil, caché dans la verdure à Combs-la-Ville dans l'Essonne est une demeure acquise il y a des années par Bernard Tapie. Elle est identifiée, localisée et pourtant impossible à saisir. Car elle n'est plus officiellement propriété de Tapie mais sous la coupe d'une société britannique avec un compte en banque à Monaco. Après des mois de procédure devant une Cour de Londres, des liquidateurs viennent d'être nommés pour saisir enfin les actifs de cette société

Bernard Tapie est prêt à rembourser ses dettes, sous condition

D'autres exemples du même genre sont à souligner. La villa de Saint-Tropez de Bernard Tapie n'est pas à son nom mais à celui d'une société immobilière luxembourgeoise dont le compte bancaire est monégasque. Il y a également son yacht, Reborn, aujourd'hui vendu. Il appartenait à des entités basées à Hong Kong et à Singapour. Alors les créanciers ont effectivement saisi des tribunaux dans le monde entier mais sans succès. Ils n'ont récupéré pour le moment que des miettes de la nébuleuse affaire Tapie.

Du côté des créanciers, le CDR, on est très clair. On admet qu'on est très loin du compte des 403 millions évoqués. On a bien saisi quelques actifs, une dizaine de milliers d'euros à Hong Kong, une autre dizaine de milliers sur un compte de la Caisse d'Epargne à Marseille mais rien à Bernard Tapie lui même. L'ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille est déclaré en faillite personnelle depuis 1994 et ne possède ni compte en banque ni chéquier. Autant dire que l'optimisme de l'avocat du CDR, Jean-Pierre Martel, de récupérer la mise, est des plus mesurés.

Selon nos informations, Bernard Tapie est prêt à rembourser ses dettes. À condition qu'elles soient équitablement chiffrées et qu'un échéancier soit établi. Ce même entourage ajoute qu'au fond, bien plus que l'argent, c'est la liquidation judiciaire et la mise au ban de la société de Bernard Tapie que réclament les créanciers afin de le mettre à terre, ni plus ni moins. Le dénouement de cette course au trésor se jouera donc le 30 octobre au tribunal de commerce de Bobigny.