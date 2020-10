Affaire Rouxel : les secrets d'un double paricide

publié le 12/10/2020 à 21:05

Le 20 février 2016, Kevin Rouxel se rend à la gendarmerie d'Hasparren, au Pays Basque. Il est blessé à la cuisse et demande de l'aide pour ses parents dans leur maison près de la Bastide Clairance. Les gendarmes se rendent sur place et trouvent les époux Rouxel morts et Yann, l'aîné de la famille, prostré et muet.

Kevin Rouxel explique aux gendarmes que son père, Pascal Rouxel aurait tué sa mère, Ewa, avec une carabine. Puis il aurait tenté de le tuer. En tentant de se défendre, Kevin aurait tué accidentellement son père. Sa femme, Sofiya confirme cette version devant les autorités.



Très vite, Kevin va changer de versions à plusieurs reprises. Il va même accuser son frère, Yann, d'être l'instigateur du meurtre de leurs parents pour récupérer l'héritage. Mais l'aîné qui vivait toujours avec ses parents, qui souffre du syndrome d'Asperger, dément farouchement cette version. Au final, Kevin Rouxel donne six versions différentes aux enquêteurs. Devant les juges, c'est finalement sa femme Sofiya qui est présentée comme une manipulatrice.

Nos invités

Me Edouard Martial, avocat de Sofiya Bodnarchuk, femme de Kevin Rouxel.

Me François Froget, avocat de Yann Rouxel.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.