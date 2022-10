Affaire Moxley : "Je ne sais toujours pas quoi en penser", dit Timothy Dumas

Le soir d'Halloween 1975, Martha Moxley est retrouvée sans vie au nord de New York, dans une banlieue chic de Greenwich, dans le Connecticut. Une véritable scène d'horreur se dessine dans les quartiers tranquilles de Belle Haven. L'adolescente de 16 ans a été massacrée, frappée avec une grande violence, son cou quant à lui est perforé. Le corps baigne dans son sang dans le jardin du domicile.

Tous les regards se tournent alors vers la maison voisine, occupée par des neveux et cousins des Kennedy. Le soir du meurtre, la lycéenne était invitée chez ses voisins milliardaires, les Skakel. Le clan compte sept enfants dont Mickael, qui devient rapidement le suspect numéro 1. Ce dernier avoue lors d'une enquête privée menée par son père, Rushton Skakel, qu'il fantasmait sur Martha Moxley. Les investigations privées et journalistiques vont se poursuivre pour dénoncer une affaire que la famille veut à tout prix étouffer.

Le 19 janvier 2000, les autorités annoncent des poursuites dans le dossier Moxley. 25 ans après le meurtre, Mickeal Skakel comparaît devant le juge et plaide non coupable. Le 7 juin 2002, le protégé des Kennedy est condamné à 20 ans de prison et incarcéré. En 2020, les faits indiqués par le procureur général sont jugés trop anciens, la plupart des témoins sont décédés. L'État de Connecticut proclame alors qu'il n'y aura pas de deuxième procès.

Toutes les informations ne rentrent pas dans le puzzle Timothy Dumas

Pendant plusieurs années, Timothy Dumas a mené une enquête journalistique sur le meurtre impliquant le cercle Kennedy. Interviewé dans L'Heure du crime, le journaliste américain et auteur du livre Greentown: Murder and Mystery in Greenwich, America's Wealthiest Community ignore toujours l'identité du tueur.



"Je considère Michael et son frère Thomas comme les principaux suspects mais je pense qu'il y avait trop de doutes. Chaque nouvelle information, annule la précédente. Plus vous en apprenez sur cette affaire, et plus il est difficile de prendre une décision, parce que vous avez toutes ces informations qui ne rentrent pas dans le puzzle, explique-t-il au micro de RTL.

Il poursuit : "Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle l'affaire a autant fasciné. Les gens sont obsédés par ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. J'en sais sûrement plus que n'importe qui sur cette affaire et après toutes années de travail, je ne sais toujours pas quoi en penser".

Les gens resteront obsédé par cette affaire pour toujours Timothy Dumas

L'affaire Martha Moxley se termine comme elle avait commencé, dans un brouillard de doutes. La libération de Michael Skakel laisserait supposer que le dossier de Martha rejoindrait celui de milliers d'autres dans la section cold case. Timothy Dumas défend le contraire : "C'est même plus qu'un cold case car plus personne ne va plus jamais enquêter, à moins que de nouvelles preuves ne soient révélées. L'état a annoncé, 45 ans après la mort de Martha, que Michael n'aurait pas de nouveaux procès. L'affaire est donc close, mais les gens resteront obsédés par cette affaire pour toujours".

