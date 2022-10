Affaire Laprie : comment Philippe Jaenada a écrit un livre pour obtenir une révision du dossier ?

On l'appelait "Tati Pompignac". Veuve, âgée mais autonome, Marie Cescon est retrouvée sans vie le 17 mars 2004 à son domicile, en feu. Celle-ci avait décidé de priver de son argent son neveu préféré : Alain Laprie. Un héritage avoisinant les 750.000 euros. Les soupçons de la gendarmerie se portent immédiatement sur l'ancien favori de la victime.

Trois ans après les faits, il est directement accusé par son oncle, Antoine Laprie. Selon le frère de Marie Cescon, Alain Laprie aurait frappé à la tête à coup de bâton sa pauvre tante et mis le feu à sa maison. Un moyen de maquiller la scène de crime en accident. En 2018, le neveu est acquitté lors du premier procès puis, deux ans plus tard, est en appel pour le meurtre de sa vieille tante.

Pendant ces 16 ans d'enquête, Alain Laprie ne cesse de remuer ciel et terre pour faire réviser sa condamnation. En 2021, le supposé meurtrier contacte Philippe Jaenada, écrivain français dont les œuvres littéraires s'apparentent aux enquêtes criminelles les plus complexes. Si ce n'est pas devant les assises, c'est dans un livre que la défense de l'accusé s'écrira.

Un homme vient me voir et me dis : je suis dans une situation catastrophique Philippe Jaenada

Interviewé dans L'Heure du crime, Philippe Jaenada, écrivain et auteur du livre Sans preuve et sans aveu, parle de son premier contact avec le neveu de la victime : "Je m'intéresse à cette histoire par hasard. Mon dernier roman est sorti il y a un peu plus d'un an en août 2021 et lors de ma première signature dans une librairie au Cap Ferret, un homme vient me voir et me dit : 'je suis dans une situation catastrophique, désespérée. Je vais être incarcéré la semaine prochaine, au secours aidez moi !' Je ne voulais plus entendre parler de crimes, de faits divers. Je lui donne pourtant mon mail", raconte-t-il.

Il poursuit : "La semaine suivante, je reçois un mail disant : "Cher Philippe, je suis devant la maison d'arrêt, je donne le téléphone à ma femme et je rentre en prison". Il est entré en prison pour 15 ans. Je reste en contact avec sa femme Marianne. À partir de là, je commence à discuter avec elle et je réussis à me procurer une copie du dossier d'instruction du dossier d'enquête".

Loin de vouloir camper un rôle de justicier, Philippe Jaenada s'est emparé d'une histoire qui s'est transformée en une véritable contre-enquête, dans laquelle il y décèle une affaire de gendarmerie bâclée. "Plus je tourne les pages, plus mes yeux s'écarquillent. Je me dis que ce n'est pas possible qu'en 2022, en France, on est envoyé un homme en prison, 15 ans après les faits sur des inepties pareilles. Sur un dossier vide et même un peu tordu", explique-t-il au micro de RTL.

S'il y a un seul espoir, il fallait que j'essaye Philippe Jaenada

Face à un mur silencieux, l'auteur a écrit dans l'espoir qu'un jour son livre puisse peser dans la balance, dénoncer l'absence de preuves et obtenir une révision du dossier.

"S'il y a un seul espoir, il fallait que j'essaye. Il va y avoir une requête en révision, j'espère que les magistrats de la Cour de révision seront assez objectifs et lucides pour donner une chance à cet homme qui la mérite. C'est le rôle d'un État, d'un pays de donner une chance aux gens qui ont été injustement condamné", s'exprime Philippe Jaenada.

Le sexagénaire bordelais, actuellement en prison pour le meurtre de sa tante, attend la réouverture de son dossier et les rebondissements que la plume de Philippe Jaenada pourrait provoquer.

Les invités de "L'heure du crime"

- Philippe Jaenada, écrivain etauteur du livre "Sans preuve et sans aveu", chez Miallet Barrault













L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info