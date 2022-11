Affaire Katell Berrehouc : 27 ans après, l'heure du procès ?

En 1995, Katell Berrehouc, jeune étudiante de 19 ans, est retrouvée étranglée sur le lit de ses parents, à Auvers-sur-Oise. En grande partie dénudée, son legging autour du cou, l'autopsie a révélé des stries violacées au niveau de la gorge, confirmant une strangulation. Grâce à une trace ADN masculin retrouvée sur les vêtements et sur un ongle de la victime, un homme inconnu devient le suspect numéro 1 dans cette enquête. Les autorités ont déployé les grands moyens pour l'identifier, en vain.

23 ans après de vaines recherches, un suspect est arrêté, confondu par son ADN. Cyril E. est mis en examen pour viol et meurtre. Interrogé, ce dernier ne s'est souvenu d'aucune agression. Le 22 novembre 2019, après 18 mois de détention, le courtier en assurances est remis en liberté par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles. Son avocat, Me Sylvain Cormier, s'est battu pour dénoncer une enquête exclusivement centrée sur l'ADN.

Ce dernier témoigne ses doutes dans L'Heure du crime : "Dans cette affaire, l'ADN, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait des erreurs". Il y a déjà des incohérences manifestes. Comment aurait fait Cyril pour laisser une empreinte sous l'ongle de la victime sans laisser d'autres traces nulle part ailleurs ? Sur les vêtements, l'expert s'était trompé, il avait fait des calculs statistiques faux. L'ADN c'est comme de la nitroglycérine, c'est à manier avec énormément de précaution. On peut très vite se tromper et c'est au nom du bénéfice du doute, au risque d'erreur qu'a été libéré Cyril", explique l'avocat.

La famille de la victime, persuadée de détenir le coupable, s'est accroché à la possibilité prochaine d'un procès du suspect numéro 1. Interviewé dans L'Heure du crime, Timothée Boutry, journaliste au Parisien, atteste un espoir inespéré pour la famille de Katell Berrehouc : "Imaginez la perte d'une fille de 19 ans dans des circonstances comme celles-ci. Être pendant des années dans l'ignorance des circonstances, sur l'auteur. J'en parlais avec leur avocate, la réouverture du dossier, mais surtout la mise en cause de Cyril E et son interpellation, ont fait naître un profond espoir", dit-il au micro de RTL.

Il poursuit : "Cette histoire rejaillit et pour eux, il faut tenir bon. Il y a l'ADN, le suspect va être jugé, on va avoir les réponses, on aura un procès. Le temps passe, c'est douloureux pour eux et ils sont toujours dans l'attente de ce procès. Ils sont restés extrêmement dignes, extrêmement mesurés depuis le départ de cette affaire".

Sylvain Cormier, défenseur de Cyril E. demeure sur une position diamétralement opposée. Il a multiplié les demandes de contre-expertises, notamment sur l'ADN. Quant à l'état d'esprit de son client, l'avocat dresse le portrait d'un accusé confus : "C'est un homme qui est plus que bouleversé. Il est catastrophé d'avoir été désigné dans cette affaire. Il ne comprend pas pourquoi, il ne comprend pas comment. Ça reste quelque chose de complètement sidérant et de brutal", témoigne Me Sylvain Cormier. La décision de renvoyer ou non aux assises le suspect numéro un est le dernier suspense du dossier Katell Berrehouc.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Timothée Boutry, journaliste au Parisien.

- Maitre Sylvain Cormier, avocat du suspect principal.





