Affaire JonBenét Ramsey : noël tragique pour la petite reine de beauté

Noël 1996, la petite miss Amérique Jonbenét Ramsay est assassinée. À peine âgée de six ans, la troublante incarnation d'une enfant Barbie, coiffée et maquillée comme une grande, défilait déjà sur les podiums. Le corps inerte de l'enfant a été retrouvée tué et violé dans le sous-sol de la maison familiale. Pendant plusieurs années, la famille a été inquiétée, des pédophiles soupçonnés, et malgré la foule d'indices laissés par le bourreau, la police n'est jamais parvenue à identifier le coupable.

"L'un des problèmes dans l'affaire Ramsay, c'est que les enquêteurs de la police de Boudler qui était sur l'affaire depuis le tout début, ont donné des informations incorrectes. Ils ont manipulé des informations concernant des preuves dans l'affaire, ils ont menti et ils font ça depuis 25 ans", témoigne Paula Woodward, journaliste et auteure du livre Unsolved : The JonBenét Ramsey Murder 25 Years Later dans L'Heure du crime.

En 1996, un ADN masculin inconnu est relevé sous un ongle de la main droite, mais l'autopsie est gardée secrète et n'est rendue publique qu’un an et demi plus tard. En mai 2022, le père de la victime, John Ramsay, a souhaité que la police de la petite ville de Boulder, toujours en charge des investigations, procède à de nouvelles investigations et a réclamé de nouvelles expertises ADN.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Paula Woodward, journaliste et auteure du livre Unsolved : The JonBenét Ramsey Murder 25 Years Later, aux éditions City Point Press.

- Philippe Coste, correspondant aux États-Unis pour plusieurs médias.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info