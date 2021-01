Affaire Grégory : la science pour accéder à la vérité ?

publié le 06/01/2021 à 21:05

Le 16 octobre 1984, à 21h15, le corps sans vie de Grégory Villemin, 4 ans, est retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne, à Docelles dans les Vosges. L'enfant a été vu pour la dernière fois quatre heures auparavant devant le domicile familiale pendant que sa mère était en train de repasser. Personne ne sait qui a pu enlever l'enfant, personne n'a rien vu et la scène de crime ne délivre pas d'indices majeurs.

Ce qui va s'appeler l'affaire Grégory débute le lendemain de la découverte du corps, avec la découverte d'une lettre qui s'adresse à Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. La lettre anonyme a été postée quelques heures avant la mort de l'enfant et revendique le meurtre. Le corbeau chargé de haine écrit ces quelques mots : "J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance pauvre con !"

Les gendarmes apprennent que le corbeau se manifeste depuis quelques temps déjà et s'est manifesté la veille du meurtre auprès de Michel Villemin, l'oncle de l'enfant. Cette fois-ci par un coup de fil : "Je te téléphone car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et jeté dans la Vologne. Sa mère est en train de le chercher, mais elle ne le retrouvera pas. Ma vengeance est faite."

La science va se pencher sur ces lettres, 36 ans plus tard et essayer d'élucider la plus spectaculaire affaire criminelle française. Grâce aux toutes dernières analyses scientifiques, les autorités vont tenter de découvrir l'identité du corbeau et donc du tueur. Des analyses ADN pourraient également être pratiqués sur l'anorak du petit garçon, empoigné par son tueur, qui n'a pas relevé tous ses secrets.

Nos invités

Thibaut Solano, journaliste à Marianne et auteur du livre "La voix rauque" aux éditions Les Arènes.

Me François Saint-Pierre, avocat des parents Villemin

