Affaire Bouchet : pourquoi Pierre Bouchet était-il le coupable idéal ?

Il y a 37 ans, Pierre Bouchet, menuisier-ébéniste, est accusé du meurtre de sa maîtresse, Joséphine Gardil, tuée chez elle à La Rochelle, au 3 bis rue des Chrysanthèmes. Cette dernière est découverte par son locataire, gisant dans le garage de son pavillon et baignant dans une mare de sang.

La victime n'est pas une inconnue. Elle est à la tête du bar "La Cabane", un endroit mal famé, ouvert tard le soir et notamment fréquenté par la pègre rochelaise. Accueillante et bienveillante, Joséphine Gardil avait, dit-on, des mœurs légères et comptait quelques amants parmi ses habitués voyous. Lorsqu’on trouve son corps, la tenancière de "La Cabane" est morte depuis quatre jours, soit dans la nuit du 2 novembre 1969.

Très vite, l’un de ses amants, Pierre Bouchet apparait comme le suspect idéal. Il affiche un profil des plus sombres, aux multiples condamnations et séjours ininterrompus dans les prisons de France et de Navarre. Toutes les qualités pour séduire une gendarmerie en quête d'un coupable. En garde à vue, il nie. Puis à minuit, il avoue brutalement avoir tué sa maîtresse, Joséphine Gardil.

Le profil du mauvais garçon

Pierre Bouchet réitère ses aveux 19 fois. En juin 1970, Me Jacques Isorni, l'un des plus célèbres avocats français, accepte de prendre la défense de Pierre Bouchet. L'accusé et le ténor se rencontrent alors à la prison de Saintes afin de préparer le procès et Pierre Bouchet se livre. Une seule chose compte : protéger la femme de sa vie et sa maîtresse, Françoise Laurent, issue de la bourgeoisie et mariée au fils du maire de La Rochelle.

Cette dernière et Joséphine Gardil se détestaient. Pierre Bouchet craint que Françoise soit la meurtrière. Celui-ci a avoué pour que l'amour de sa vie ne soit pas inquiétée. Interviewé dans L'Heure du crime, Emmanuel Pierrat, avocat, écrivain, atteste des aveux calculés de la part de Bouchet : "Il y a un jeu compliqué de la part des policiers. Ils mettront Françoise Laurent en garde à vue mais évidement, ils ne peuvent pas en faire une coupable. Ce n'est pas audible aux yeux de la société rochelaise de l'époque. En revanche, Pierre Bouchet a le profil du mauvais garçon".

Il poursuit : "Et c'est parce que les deux amants se sont retrouvés dans deux cellules séparées et interrogés en même temps, que Pierre Bouchet a peur d'un seul coup que Françoise Laurent parte en prison. Pourquoi a-t-il peur ? Parce que les policiers et gendarmes lui disent qu'elle est suspecte, parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose de troublant. Ce n'est pas lui l'assassin, alors qui est-ce ? Soit un ancien détenu habitué du bar, soit la femme jalouse qui s'est battue avec Joséphine Gardil", explique-t-il au micro de RTL.

Un innocent en prison ?

Jacques Isorni croit à l'innocence de son client. L'étiquette du mauvais garçon doit être brouillée, oubliée. Pierre Bouchet comparaît aux assises, il nie désormais le crime. Pierre Bouchet a beau se rétracter, il est condamné malgré les doutes à 8 ans de prison.

"Il y a un peu un jugement de Salomon dans cette histoire. Une sorte de clémence de la part des jurés qui ne sont pas complètement convaincus mais qui n'ont pas d'autres solutions. Plutôt que de l'acquitter, ils décident qu'étant donné qu'il a déjà fait de la prison et qu'en plus il était en détention provisoire depuis son arrestation, on va lui faire faire l'équivalent de deux à trois ans de plus en prison", atteste Emmanuel Pierrat.

Pierre Bouchet est finalement libéré quatre ans et demi plus tard, le 25 mars 1974, sans pour autant être acquitté.

Les invités de "L'heure du crime"

- Emmanuel Pierrat, avocat, écrivain et auteur du livre Une maitresse de trop et Quand les avocats font l’histoire chez Albin Michel.

