Après une semaine de scandale, Alexandre Benalla est sorti du silence. Et c'est dans les colonnes du Monde, le journal qui a pourtant révélé l'affaire, que l'ancien collaborateur de l'Élysée a choisi de prendre la parole. Face à lui ? Les journalistes Gérard Davet, Fabrice Lhomme et François Krug. "Il n'est pas rancunier, il ne nous en veut pas et il nous a clairement dit qu'il respectait le travail de la presse", commence Gérard Davet, invité de RTL ce jeudi 26 juillet.



Évoquant un homme qui avait "besoin et envie de s'exprimer", Gérard Davet est revenu sur ce long entretien de 3h30 où Alexandre Benalla a commencé par

assumer "une grosse bêtise" et "une faute". "On a la réputation de faire des interviews sans phare, sans concession. C'est ce qu'il s'est passé. On lui a dit que ça serait une interview sans off, sans communication et sans relecture", explique le journaliste.

Confidences, regrets, explications... Alexandre Benalla s'est confié en longueur face aux trois journalistes du Monde. "Il nous a dit qu'il était pourchassé par les paparazzi, il a dû se raser, il a dû quitter son domicile d'Issy-les-Moulineaux... Il semble avoir une vie un peu compliquée aujourd'hui c'est certain", poursuit Gérard Davet, qui évoque pourtant un homme "très serein" pendant toute la durée de l'interview. Et d'enchaîner : "Il n'a pas dévié d'un pouce, il avait une argumentation qu'il a développée, assumant ce qu'il a fait, expliquant pourquoi il l'a fait (...) Je l'ai trouvé d'une bluffante maturité".



S'il a pleinement assumé les faits, Alexandre Benalla a malgré tout dénoncé la "volonté d'atteindre le président de la République" à travers lui. Il a été mis en examen pour violences en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port public et sans droit d'insignes réglementés, recel de détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection et recel de violation du secret professionnel.