publié le 12/07/2019 à 08:24

Le général Richard Lizurey qualifie la Gendarmerie nationale d'"ovni administratif". Aujourd'hui, elle représente "130.000 personnels d'active et de réserve" parmi lesquels "600 à 700 gendarmes" qui défileront lors du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris, indique-t-il.

Le 14 juillet, rite militaire en hommage à la nation, est "à la fois la routine" parce qu'on le célèbre depuis la IIIème République, c'est "aussi un moment festif puisque le soir un certains nombre de bals ont lieu", et aussi "un événement exceptionnel pour chacune et chacun qui participe" car c'est "un événement dans une carrière", considère le directeur général de la Gendarmerie nationale. Selon lui, c'est également un moment de "fierté" pour les militaires et leurs familles qui se rassemblent autour de "valeurs communes" et de la "cohésion nationale".

En ce qui concerne l'organisation du défilé, "depuis maintenant une semaine le personnel se prépare", déclare le général. En plus des gendarmes qui défileront d'autres seront mobilisés pour sécuriser l’événement.