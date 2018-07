publié le 27/01/2017 à 08:14

Le Dow Jones a terminé pour la première fois au dessus du seuil symbolique des 20.000 points, mercredi 25 janvier. Une bulle ou une évolution justifiée ? C'est d'abord un double symbole. Celui de la qualité de l’héritage de Barak Obama. Le retour du plein emploi aura signé la fin de la crise économique ; le franchissement de la barre des 20.000 points, celui de la crise financière. C’est sur ce terrain que la promesse faite par Donald Trump d’une vaste déréglementation bancaire a littéralement fait exploser les valeurs des poids lourds de ce secteur. Avec en tête du peloton les incontournables Goldman Sachs et JP Morgan. Deux établissements qui, au passage, ont truffé de collaborateurs la Maison Blanche et les cabinets ministériels de Washington.



C'est aussi le reflet de la force des grandes entreprises américaines. C'est également celui du formidable optimisme de ce pays qui aborde les questions d'avenir par leur face positive. Quand Donlad Trump, en peu en contravention avec la philosophie de sa campagne, promet tout ce à quoi le Big Business local aspire - baisse massive des impôts sur les sociétés (à 15%, contre 35% aujourd'hui), dérégulation des grandes filières de l’économie, coup de balai à la concurrence et la défense du consommateur, possibilité de rapatrier les capitaux expatriés sans charge ou presque), les perspectives de profits des entreprises augmentent de 30%. Cette fenêtre de tir est tellement appétissante que les investisseurs jouent à fond la hausse du marché des actions.

Un "mais" dans la belle histoire

Le Dow Jones est plus un symbole qu'un thermomètre. Le Nasdaq, qui accueille les sociétés de haute technologie, vient de battre son huitième record à la hausse. Le S&P 500, qui centralise les 500 plus grandes sociétés du pays, est à un niveau inconnu jusqu'ici. Donc a priori tout va bien. Mais, car il y a un mais dans cette belle histoire, les mesures protectionnistes prévues, le climat de guerre commerciale qui pointe, la montée des taux d’intérêt qui s’affirme et celle du dollar qui persiste, pourraient, à moyen terme, peser sur les bénéfices des entreprises, sur leurs capacités d’investissement et l’emploi.

Pour l’heure l’Amérique mange le pain blanc sorti du four par Barack Obama et assaisonné aux promesses de Donald Trump. Pour la suite, tout dépendra des décisions du quarante-cinquième président.