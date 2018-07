Confettis et Lumières vives au programme sur Time Square à New York

Confettis et Lumières vives au programme sur Time Square à New York Crédits : Eugene Gologursky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

publié le 31/12/2016 à 16:09

2017 est définitivement installé. Si pendant quelques heures, les pays asiatiques et océaniques ont festoyé avant tout le monde, le monde entier a désormais célébré l'arrivée de la nouvelle année. En raison du décalage horaire, Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, a célébré la nouvelle année par un feu d'artifice, tiré depuis le sommet de la Sky Tower, à 328 mètres d'altitude. Il était alors midi, ce 31 décembre, à Paris. Deux heures plus tard, Sydney a été la première métropole du monde à lancer le compte à rebours vers le Nouvel An. L'année 2017 a débuté par douze minutes de féerie pyrotechnique sur son emblématique baie. Puis d'autres, notamment en Asie ont suivi : Tokyo et ses ballons, Hong Kong et ses feux d'artifice majestueux depuis le port Victoria, ou encore Séoul.



En Europe, de nombreuses villes ont également fêté la nouvelle année. Outre Paris, qui a offert un magnifique spectacle sur les Champs-Élysées, Athènes, Berlin, Cologne, Barcelone, Londres ont également profité d'un feu d'artifices pour célébrer la nuit du Saint-Sylvestre quelques heures avant que la nouvelle année soit également fêté outre-atlantique.

Des villes sous haute surveillance

Comme le veut une tradition qui remonte à 1907, les New-yorkais ont admiré la "tombée de la boule". La sphère géante illuminée comme un kaléidoscope a glissé le long d'un poteau de 43 mètres pour atterrir à minuit pile sur le célèbre carrefour new-yorkais, sous une pluie de confettis et les cris de joie d'une foule compacte alignée sur plus d'une quinzaine de pâtés de maison. C'est le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, accompagné du secrétaire général des Nations Unies sortant, Ban Ki-moon, qui a appuyé sur le bouton précipitant la chute de la boule, un des grands rites du Nouvel An à +Big Apple+, qui attire chaque année des touristes du monde entier.

Toutes les grandes villes du monde redoublent de vigilance pour la soirée du 31, en raison de la menace terroriste. Deux mille policiers supplémentaires ont été déployés à Sydney après l'arrestation d'un homme pour "des menaces en lien avec le Nouvel An". Une semaine plus tôt, Canberra affirmait avoir déjoué un "complot terroriste" pour le jour de Noël à Melbourne. "J'encourage tout le monde à profiter de la soirée en sachant que la police fait tout ce qu'elle peut pour assurer la sécurité", a rassuré le Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Mike Baird. Un million et demi de personnes étaient attendues samedi soir à Sydney pour le feu d'artifice. Il faudra au total 26 heures pour que le monde entier soit passé en 2017.

> Suivez les célébrations du Nouvel an en direct à travers le monde Date : 31/12/2016