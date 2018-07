publié le 29/06/2016 à 01:00

Bagages laissés sur place, passagers fuyant en jetant des regards furtifs derrière eux et cris émanant d'un peu partout : les premières vidéos diffusées par la presse témoignent de la panique qui régnait dans l'aéroport Atatürk d'Istanbul (Turquie), en proie à des attentats suicides dans la soirée de mardi 28 juin. Dans un hall de l'aéroport, les gens se baissent à terre pour se protéger, comme le montre une vidéo amateur.



Au moins 32 personnes ont été tuées et 88 autres blessées mardi soir dans un triple attentat suicide survenu dans l'aéroport, selon un bilan encore provisoire. Selon les autorités, des explosions ont d'abord eu lieu à l'entrée du terminal des vols internationaux vers 22 heures. Les assaillants ont mitraillé des passagers ainsi que des policiers en faction, une fusillade a éclaté et les kamikazes se sont fait sauter.

Des responsables turcs ont estimé prématuré de l'attribuer au jihadisme, tandis que l'agence de presse Dogan évoquait la piste du groupe État islamique. Tous les vols ont été suspendus.



Atatürk Havalimani'nda meydana gelen patlamayi görgü tanigi böyle anlatti pic.twitter.com/dP6X99JizO — Haber Video Tv (@HaberVideoTv) 28 juin 2016