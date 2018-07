publié le 28/08/2017 à 18:29

Un immense tourbillon nuageux. Voilà à quoi ressemble depuis l'espace la tempête Harvey qui dévaste le Texas depuis plusieurs jours, comme en attestent les images tournées depuis la Station spatiale internationale (ISS) publiées par la NASA. Les autorités américaines s'attendaient lundi 28 août à devoir accueillir plus de 30.000 personnes dans les centres d'accueil urgence à la suite des inondations sans précédent causées par la tempête qui a déjà fait trois morts selon un bilan encore provisoire.



De fortes précipitations sont à nouveau attendues à Houston, au Texas, lundi après-midi et mardi, selon les dernières prévisions, et le pire n'est pas passé, a prévenu Louis Uccellini, le directeur du service météorologique national, tout en précisant que ces prévisions étaient "incertaines". Selon lui, les inondations devraient atteindre leur pic mercredi ou jeudi. La tempête doit se déplacer vers l'est dans les cinq prochains jours, en direction de l'État voisin de la Louisiane.



La métropole de Houston, 2,3 millions d'habitants, était complètement paralysée lundi par la montée des eaux : les routes sont inondées, les aéroports fermés, à l'instar des hôpitaux, tandis que des milliers de sauveteurs sillonnaient la ville pour secourir les habitants les plus vulnérables bloqués chez eux.